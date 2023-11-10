Впервые прошедший в Челябинской области Русский экономический форум станет ежегодным

Алексей Текслер является губернатором региона. Он сообщил журналистам, что «этот формат и дальше будет продвигаться, о чем также пишет ТАСС .

Напомним, Русский экономический форум проходит в Челябинске с девятого по одиннадцатое ноября. В рамках него затронули вопросы экономики, а также «опережающего развития России». Сообщается, что форум впервые состоялся в Челябинской области, но уже есть перспективы его дальнейшего проведения в регионе.

Как выяснилось, организаторы не стали обсуждать на площадке темы, которые касаются привлечения внешних инвестиций. Все внимание обращено на развитие, опирающееся на «возможности российских регионов».

Ранее мы писали о том, что межотраслевой бизнес-форум пройдет в девяти городах Московской области.