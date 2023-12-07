Детский омбудсмен Львова-Белова взяла под личный контроль ситуацию в брянской гимназии

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что взяла под личный контроль ситуацию в брянской гимназии.

Она сообщила, что будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим детям и их семьям.

Сегодня утром восьмиклассница Алина А. устроила в гимназии стрельбу из принесенного из дому ружья. Она застрелила одноклассницу, ранила еще пятерых человек, а затем покончила с собой.

Следователи допрашивают отца Алины, выясняя, как дочь могла получить доступ к оружию.