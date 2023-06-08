«Вполне приличный»: россияне встали на защиту «жуткого» Чебурашки, прославившегося на всю страну своим необычным видом

Во многих пабликах в соцсетях появилось фото с праздника для первоклашек на конюшне в поселке Новая Майна Ульяновской области. Внимание пользователей привлек костюм Чебурашки, который сшила и надела 14-летняя школьница. В образе ушастого героя она развлекала детей.

Юзеры сравнили персонажа Успенского в исполнении школьницы со страшной скульптурой Аленушки из Нововоронежа.

«Это Аленкина Чебурашка», «Спаси и сохрани!», «Симпатушка с улицы Вязов кажется очень милым по сравнению с этим», «Это просто Чебу-Ваги», — написали пользователи.

Однако в хоре хейтеров прозвучали и слова в защиту любимого детского героя.

«Возможно, денег нет у людей на аниматоров, сшили сами, ну и молодцы!», «Вполне приличный Чебурашка, видно, что сшит своими руками», — считают другие.

Администратор конюшни Анна Стукач объяснила, что мышление детей отличается от взрослого, поэтому ничего страшного они в «жутком» Чебурашке не увидели.

«На самом деле, детям понравился этот Чебурашка. Они смеялись, им было интересно. Может быть, даже многие родители не понимают детского мышления. А я давно работаю с детьми и знаю, что им может прийтись по душе. Для этого надо иметь жизненный опыт. Мы Чебурашку даже в пилотку нарядили, потому что нашли похожую картинку в интернете», — рассказала Стукач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, сейчас это самый актуальный персонаж и весной он был «в тренде».

«Вообще, детям без разницы, как он выглядит, лишь бы был Чебурашка», — объяснила администратор.

Ранее мы писали, что жуткий Чебурашка-пионер прославился на всю Россию.