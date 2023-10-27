«Вправе отменить передачу»: Макаревич может вернуть всю российскую недвижимость

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* разорвал все связи с Россией, избавившись от последней недвижимости в стране. Как пишет SHOT, он передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте своему сыну — актеру Ивану Макаревичу, а особняк переписал на сестру.

Однако, как рассказала адвокат Ольга Власова, в некоторых случаях дарственную на имущество все же можно отозвать.

«Даритель вправе отменить передачу имущества, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, через суд можно отменить операцию дарения, если имущество представляет для дарителя неимущественную ценность, а обращение нового хозяина с подаренной вещью ведет к ее безвозвратной утрате.

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* Признан в РФ иноагентом