Впускница из Воронежа рассказала о скандальном досмотре учеников перед ЕГЭ

Девушка из Воронежа, прошедшая скандальный досмотр перед ЕГЭ в школе №62, рассказала RT о деталях произошедшего. По ее версии, во время проверки сбоил металлодетектор.

Собеседница канала рассказала, что отучилась при Воронежском базовом медицинском колледже. Она не знает, по какой причине кого-то раздевали на входе перед экзаменом, а кого-то пропускали даже с украшениями и ремнями, на которые обычно рамка как раз реагирует.

Девушка отметила, что сама пыталась пройти в пиджаке без карманов с пластиковыми пуговицами. Его заставляли надевать и снимать.

«Мне говорят: «Надевай пиджак и опять проходи» — и так раз по десять, пока меня уже до истерики не довели. Это вообще какой-то бред был. После того, как скомкали, отдали какой-то женщине из полиции, она провела (по нему рукой. — RT) — ничего не было, и, короче, мне в лицо швырнули», — рассказала она.

Особенно ученица отметила женщину в желтом платье, которая хамила ей и другим. Она грозила никого не пустить на экзамен, если металлодетектор не перестанет пищать.

Напомним, что Mash опубликовал историю из воронежской школы. По предварительной информации, детей перед экзаменом заставляли раздеваться, некоторых до нижнего белья прилюдно. Историю проверят: она дошла даже до Госдумы.

Подробности начала этой скандальной истории сообщались ранее.