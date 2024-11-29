Врач Афанасьев заявил об опасности йоги при остеохондрозе

Травматолог-ортопед Европейского Медицинского Центра (EMC) Алексей Афанасьев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, кому противопоказана йога.

При выборе любой физнагрузке желательно получать консультацию врача. Даже если это медленная и пластичная йога. По словам Алексея Афанасьева, важно обратиться к травмотологу-ортопеду, который подскажет, стоит ли увлекаться этой дисциплиной. Особенно нужно предварительно пообщаться со специалистом, если имеются заболевания опорно-двигательного аппарата.

«Речь о ревматоидном и псориатическом артрите, остеоартрозе 4 стадии, обострении подагры, анкилозирующим спондилоартрите, остеохондрозе с корешковым синдромом и миалгии ревматического и неревматического генеза», – перечислил врач.

Также противопоказаниями могут служить воспаления связок, сухожилий, бурситов, любое посттравматическое воспаление мягких тканей. Не следует заниматься йогой при хронической нестабильностью суставов.

При зарядке нужно обращать внимание на свои ощущения: любой дискомфорт и боль повод, чтобы выбрать другой вид активности.

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