Врач Агаева рассказала про болезни, при которых человек не чувствует жажду в жару

Существуют заболевания, при которых человек крайне редко чувствует жажду. Даже при установившейся летней жаре им тяжело вспомнить про воду. Об этом рассказала врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева в беседе с RT .

Ситуация с отсутствием жажды опасна, так как можно не заметить наступления обезвоживания. По этой причине летом важно поддерживать водный баланс, пить больше воды, чем обычно, и следить за самочувствием. При этом врач Агаева отметила, что наблюдать нужно не только за собой, но и родственниками. Они должны пить достаточно, чтобы лучше переносить высокие плюсовые температуры.

«Также стоит учитывать, что пациенты с хронической болезнью почек, деменцией или после инсультов, а также люди старшего возраста с некоторыми хроническими заболеваниями могут не испытывать чувства жажды, поэтому их родственникам рекомендуются внимательно наблюдать за питьевым режимом близкого человека», — рассказала специалист.

Также будет ошибкой восполнять водный баланс такими напитками, как соки, газировки и алкоголь. Это способно навредить давлению, сердцу, привести к повышению уровня сахара в крови и лишним килограммам. Стоит умеренно употреблять в жару кофе, так как он обладает мочегонным эффектом и также требует большего количества воды.

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