Врачи в Воскресенске спасли пенсионера с ишемическим инсультом

Специалисты Регионального сосудистого центра Воскресенской больницы спасли пенсионера с ишемическим инсультом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мужчину в возрасте 90 лет с нарушениями речи и параличом правой стороны тела, что говорило об ишемическом инсульте. Проведенное обследование подтвердило диагноз.

Пациента экстренно прооперировали. Под рентген-контролем врачи через небольшой прокол в бедре ввели катетер к сосудам головного мозга и удалили полуторасантиметровый тромб. Операция прошла успешно.

Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Речь и двигательные функции у мужчины уже полностью восстановились. В настоящее время он остается в неврологическом отделении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области активно строят новые медучреждения и ремонтируют уже открытые.