Врач Алексеев рассказал про суточную норму яиц и правила выбора продукта

Директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев в беседе с «Газетой.ру» рассказал, как купить качественные яйца, и почему их нельзя есть часто.

Россияне едят по 308 яиц в год, что превышает норму. По норме Минздрава, продукт желательно ограничить до 260 в год. Несмотря на богатый по витаминам и микроэлементам состав, продукт может оказаться опасным. Из плюсов: в яйцах много полезного лецитина и кальциферола, а также Омега-3, фолиевой кислоты, А, К, Е, В12, селена и многого другого. Главная проблема яиц в том, что они повышают холестерин.

«Тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, необходимо ограничить потребление яичных желтков до 2-3 в неделю. Употребление яиц птиц в пищу лицами, страдающими заболеваниями печени, желчного пузыря, почек и мочевыводящих путей, а также лицами пожилого возраста должно быть ограничено», — заявил врач.

Врач советует ограничить потребление яиц до одного в день-два дня, а желтка и вовсе есть еще меньше.

Покупать яйца нужно только целые, без царапин и видимых повреждений скорлупы. Велик риск получить Salmonella и вирус Influenza virus A. Яйца нужно мыть, внимательно изучать упаковку и срок годности.

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