Врач Антонов рассказал про связь налета на зубах с болезнями органов

Врач-стоматолог Илья Антонов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как зубной налет влияет на общее состояние организма, и почему может привести к разным заболеваниям органов.

Налет опасен для всех систем организма, а не только для полости рта и десен. Причина: в скоплении бактерий. Они выделяют вещества, попадающие в желудочно-кишечный тракт и ткани слизистой. Уже оттуда все попадает в кровеносную и лимфатическую системы, которая разносит все по телу.

Налет белого цвета, как пояснил врач, означает наличие бактерий и спор. Они ведут к молочнице и кандидозу. Темный налет говорит о микроорганизмах и их активном выделении химических элементов. Налет с зеленым оттенком ведет к дисбактериозу и заболеваниям желудка. Коричневый налет может спровоцировать распад протеинов в организме, ударяющий по эндокринной системе.

Стоматолог рекомендует почаще обращаться к специалистам за чисткой, соблюдать домашний и регулярный уход за зубами.

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