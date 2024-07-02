Врач Бережанский: мороженое и ледяная вода в жару ударяют по здоровью сердца и ЖКТ

Любимые прохладительные напитки и мороженое летом могут помочь пережить жару, но усугубить здоровье сосудов, сердца и желудка. Об это предупредил доцент Сеченовского университета Павел Бережанский в беседе с сайтом aif.ru .

Употребление сладкого и жирного в жару создает лишнюю нагрузку на организм, который пытается справиться с жарой. Только в мороженом 20% жира. В условиях духоты ЖКТ будет тяжело переварить пищу и усвоить ее как следует. По этой причине врачи не рекомендуют пытаться снизить температуру мороженым.

Аналогичный совет про ледяную воду. Пить ее в жару опасно: сердце некоторых просто не выдерживает таких перепадов. К тому же, это снова не оценит желудок.

«Холодная вода будет являться стрессом для пищеварительного тракта. А также для дыхательных путей, потому что, когда в организм попадает холодное, иммунитет немного снижается и работает несколько хуже, — говорит врач. — Воду лучше пить комнатной температуры, около 25-30 градусов», — объяснил Бережанский.

Заменить мороженое можно фруктами и овощами, что полезнее мороженого и других холодных лакомств. При этом стоит помнить про индивидуальные особенности, вроде диабета и аллергии. В этом случае менять летний рацион нужно по своим назначениям, проконсультировавшись с врачом.

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