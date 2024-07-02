Врач-косметолог Егорова рассказала про виды солнцезащитных фильтров SPF-средств

Специальные фильтры в составе солнцезащитного крема помогают защищать кожу от пагубного воздействия лучей. Врач-косметолог и физиотерапевт Ирина Егорова в беседе с gazetametro.ru рассказала, что более эффективно и как сделать правильный выбор SPF-срества.

Всего различают в SPF-средствах физические (неорганические) и химические (органические) фильтры. Первые способны создать светоотражающий слой, но оставить белый налет на коже. Существуют и более проникающие составы, как правило, они более эффективны. Отмечают их на этикетках как Zinc Oxide (оксид цинка) и Titanium Dioxide (диоксид титана).

Химические фильтры поглощают ультрафиолетовые лучи. Они способны превратить получаемую световую энергию в тепловую. Этот вариант часто приходится обновлять, он менее эффективен. Обозначается фильтр разными составами, например, Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate, Eusolex 2292), Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Tinosorb M), Oxybenzone (Benzophenone-3) или же Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid (Mexoryl SX).

Конечно, физические фильтры признаны наиболее щадящими и эффективными. Ирина Егорова уточнила, что влиять будет именно фактор впитывания и скорость окисления.

«Обычно они (физ.фильтры — прим.ред.), кроме растительных экстрактов, водно-масляной основы и оксида цинка и/или диоксида титана в качестве поглотителей ультрафиолета, содержат и так называемые бустеры (УФ-абсорберы), такие как ethylhexyl methoxycrylene или butyloсtyl salicylate. По сути, это ингредиенты со свойствами химических фильтров, которые добавляют в крем, чтобы облегчить его текстуру, не теряя уровня SPF. Потому что средство только с минеральными фильтрами имеет слишком вязкую, жирную текстуру и с трудом наносится на кожу», — отметила эксперт.

Минеральные санскрины в чистом виде — это редкость. Существующие в продажи SPF-средства можно назвать гибридами, с химическими и физическими фильтрами одновременно. По словам косметолога, в кремах должна быть защита от UVA, UVB и лучей видимого спектра, фотостабильность и указания о минимальном проникновении в кожу. При этом, если производитель обещает какой-то эффект ухода, то не стоит покупать такой продукт. Не всегда добавление активных элементов сочетается с основным составом санскрина. Лишние вещества способны быстрее окислять фильтры, делать их менее эффективными.

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