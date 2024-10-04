Врач Бирюкова: отек может являться одной из причин развития тромбоза

Врач-кардиолог Анна Бирюкова в беседе с «Газетой.ру» назвала первые симптомы тромбоза, который способен привести к тяжелым последствиям и вызвать летальный исход.

Специалист включила в список самых распространенных симптомов отек стопы, голени или всей ноги с одной ее стороны. Также на развитие опасного недуга может указывать боль, чаще всего в икрах, ступне, лодыжке, под коленом или в области бедра. Пораженная область, как правило, более теплая, может покраснеть или посинеть. Если на этом месте проходят вены, скорее всего они будут плотными и яркими.

«Для диагностики тромбоза необходимо пройти ряд лабораторных и инструментальных исследований, которые назначаются врачом. О склонности к тромбообразованию можно судить по результатам общего анализа крови и коагулограммы, а также по повышенному уровню гомоцистеина и изменениям в концентрации определенных ферментов», — добавила врач.

После обследований, в случае обнаружения тромба, его удаляют операбельным путем. Именно так можно предотвратить негативные последствия для здоровья и даже спасти себе жизнь.

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