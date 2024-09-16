Врач Бриш включила потливость в список признаков, указывающих на онкологию

Врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова» Минздрава РФ Надежда Бриш рассказала RuNews24.ru про пять признаков, указывающих на развитие онкологии.

Распознать онкологию на ранних стадиях сложно, так как признаки носят неспецифический характер. Однако некоторые симптомы, даже проявленные в небольших реакциях, должны насторожить. По словам Надежды Бриш, признаками могут являться непреднамеренная потеря массы тела, повышенная потливость, усталость, периодическое повышение температуры, снижение работоспособности.

«Кроме дерматологических заболеваний и аллергических реакций, причиной появления зуда может стать и наличие у человека злокачественного новообразования. Например, при опухолях поджелудочной железы: из-за нарушения оттока желчи еще до появления желтухи может появиться выраженный кожный зуд, который недостаточно купируется приемом лекарственных препаратов. И это третий признак онкологии», — отмечает Надежда Бриш.

Врач рекомендовала при малейших признаках и подозрениях обращаться к специалистам.

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