Врач Буеверов рассказал об опасности фиточаев для печени

Врач-гепатолог Алексей Буеверов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как чаи из трав могут навредить здоровью.

По словам специалиста, тема сочетания трав не так хорошо изучена, как совместимость разных веществ в лекарствах. В первом случае дозировка неизвестна, как и точное влияние на организм. Одним людям фиточаи могут ударить по здоровью, вызвать аллергию и поражение печени, другим — помочь справиться с бессоницей и снять другие негативные эффекты.

«Периодически в научных журналах публикуются случаи отравлений травками, вызывающими тромбоз в венах печени. Это называют веноокклюзионной болезнью, и она порой заканчивается фатально. Объясняют её обычно алкалоидами пирролизидина, содержащимися в некоторых травках. К их числу относят весьма популярные и кажущиеся совсем безопасными мать-и-мачеха, огуречник (с ним любят делать салаты вместо огурцов) и даже кипрей, или, как его еще называют, иван-чай — из него традиционно делают чай», — объяснил врач.

Однако врач уточнил, что случаи тяжелых поражений печени редкие. Остальные, а это около 25%, также вызваны лекарственными травами. В большинстве случаев люди успешно выздоравливают, но есть и летальные исходы — это 10,4% согласно статистике.

Врач рекомендует с большой осторожностью относиться к травяным чаям, не увлекаться смесями, а еще лучше — получить консультацию у специалиста.

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