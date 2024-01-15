Врач Бурдакова предупредила, что аутоиммунные заболевания чаще поражают женщин

Специалист Виолетта Бурдакова рассказала, почему иммунная система дает сбой и что важно помнить об аутоиммунных заболеваниях. На самые распространенные вопросы врач ответила в беседе с RuNews24 .

Аутоиммунные заболевания характеризуются тем, что иммунитет человека начинает воспринимать ткани и клетки как чужеродные и повреждать их. Это ведет к ослаблению организма, быстрой заражаемости инфекциями и другим проблемам со здоровьем. Диагностировать это заболевание сложно, к тому же, патология до конца не изучена.

Бурдакова предупредила, что выявлять аутоиммунные заболевания нелегко, так как даже у здоровых людей есть аутоантитела. Повышенный уровень последних обычно говорит о высоком риске развития недуга, но это не всегда сбывается.

«Аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин. Риск их развития повышается при наличии генетической предрасположенности. Различные заболевания иммунной системы также могут стать триггером (пусковым механизмом) возникновения аутоиммунных патологий», — отметила врач.

По словам специалиста, сейчас заболевания такого типа лечт иммуносупрессивными препаратами и молекулярно-прицельной терапией. Однако стоит помнить, что прием любых лекарств и лечение должен быть согласован с врачом.

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