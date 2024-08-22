Врач Чистякова рекомендовала четыре анализа для выявления рака

Врач рекомендует обратиться в больницу и разработать индивидуальную программу обследований. Однако для самостоятельного похода по специалистам можно сдать следующее: общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, а также исследование на онкомаркеры.

Общий анализ крови — базовый, а биохимия поможет выявить повышение разных показателей. Например, холестерина, белков, сахара и так далее. Анализ мочи покажет, есть ли проблемы с мочевыводящей системой, включая и ранние сигналы развития онкологии.

«Онкомаркеры – это продукты жизнедеятельности опухоли или вещества, продуцируемые нормальными тканями в ответ на инвазию раковых клеток. Их определяют в крови, моче, поврежденных тканях. Но обычно они не используются в качестве единственного метода диагностики рака», – отметила врач.

Гражданам посоветовали проводить плановые обследования и не игнорировать даже малейшие подозрительные симптомы.

Ранее онколог Загаштоков назвал типы женщин, которым угрожает рак шейки матки.