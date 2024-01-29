Врач Демьяновская: люди лучше обучаются в возрасте с 17 до 20 лет

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Газетой.ру» рассказала, в каком возрасте людям проще учиться и почему.

Чем моложе человек, тем лучше он усваивает новую информацию и получает навыки. Однако самый пик развития наблюдается с 17 до 20 лет. В этом время у людей активизируется особая структура мозга (стриатум). Она позволяет быстрее обучаться, закреплять материал, память и много другое. Влияет это и на развитие личности.

«Еще один аргумент за обучение в молодом возрасте связан не с работой мозга, а с общими психофизическими навыками. Студенты учатся взаимодействовать с самыми разными людьми, трудиться в режиме цейтнота (например, перед сессией), самостоятельно распределять время для отдыха и работы. Некоторым также приходится адаптироваться к новым климатическим условиям — если они решили учиться в другом городе или даже стране», — добавила врач.

Однако есть у молодых людей риск получить «цифровую деменцию», которая стала распространенной проблемой современности. Речь про злоупотребление гаджетами и компьютерами.

С возрастом нейропластичность снижается, а в 50 лет начинаются основные проблемы. В этом случае следует не останавливаться в развитии, а давать мозгу задачи, впитывать новую информацию и делать непривычные вещи. Это позволит тренировать мозг и снизить вероятность развития деменции.

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