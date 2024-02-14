Врач Демьяновская предупредила о развитии digital-деменции из-за «марафонов» компьютерных игр
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Специалисты из России рассказали RT, чем чревато для здоровья длительное нахождение за монитором во время работы или отдыха за компьютерными играми.
Доктор Александр Алексеев напомнил, что длительное пребывание за компьютером ударяет по зрению, нервной системе и опорно-двигательному аппарату. Особенно страдает шейный отдел. Все негативные последствия при этом развиваются одномоментно.
Невролог Екатерина Демьяновская уточнила, что геймеры имеют зажимы на теле, например, в запястьях и руках: мышцы могут онеметь, стать слабее, затекать и так далее. У игроков часто наблюдаются проблемы со сном, немотивированная агрессия и тревожность.
«Когда конъюнктива глаза краснеет, появляется зуд, ощущение инородного тела в глазу. Из-за долгого пребывания в статичном сидячем положении перед монитором и, как следствие, гиподинамии энергетические ресурсы расходуются недостаточно активно — риск набрать лишний вес при этом возрастает многократно. Также страдают психико-эмоциональный статус и центральная нервная система. Игроки нередко испытывают стресс и эмоциональные потрясения, связанные с неудачами или, наоборот, успехами в игре», — добавила собеседница RT.
Также длительное времяпровождение за мониторами ведет к ухудшению точности движений и заторможенности мышления в жизни. Человек начинает чаще терять равновесие, дольше думает, хуже запоминает. Это все - симптомые новой digital-деменции.
Специалист по вопросам биотехнологий Мария Коренкова отметила, что также у геймеров наблюдаются проблемы со зрением и частые головные боли. Многое будет зависеть и от того, в какой позе сидит человек, как долго и на каком стуле. Если базовые характеристики здоровья хорошие, то негативные последствия наступят позже.
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