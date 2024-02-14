Врач Демьяновская предупредила о развитии digital-деменции из-за «марафонов» компьютерных игр

Специалисты из России рассказали RT , чем чревато для здоровья длительное нахождение за монитором во время работы или отдыха за компьютерными играми.

Доктор Александр Алексеев напомнил, что длительное пребывание за компьютером ударяет по зрению, нервной системе и опорно-двигательному аппарату. Особенно страдает шейный отдел. Все негативные последствия при этом развиваются одномоментно.

Невролог Екатерина Демьяновская уточнила, что геймеры имеют зажимы на теле, например, в запястьях и руках: мышцы могут онеметь, стать слабее, затекать и так далее. У игроков часто наблюдаются проблемы со сном, немотивированная агрессия и тревожность.

«Когда конъюнктива глаза краснеет, появляется зуд, ощущение инородного тела в глазу. Из-за долгого пребывания в статичном сидячем положении перед монитором и, как следствие, гиподинамии энергетические ресурсы расходуются недостаточно активно — риск набрать лишний вес при этом возрастает многократно. Также страдают психико-эмоциональный статус и центральная нервная система. Игроки нередко испытывают стресс и эмоциональные потрясения, связанные с неудачами или, наоборот, успехами в игре», — добавила собеседница RT.

Также длительное времяпровождение за мониторами ведет к ухудшению точности движений и заторможенности мышления в жизни. Человек начинает чаще терять равновесие, дольше думает, хуже запоминает. Это все - симптомые новой digital-деменции.

Специалист по вопросам биотехнологий Мария Коренкова отметила, что также у геймеров наблюдаются проблемы со зрением и частые головные боли. Многое будет зависеть и от того, в какой позе сидит человек, как долго и на каком стуле. Если базовые характеристики здоровья хорошие, то негативные последствия наступят позже.

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