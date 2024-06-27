Врач Денисова рассказала о грамотном составлении рациона при сахарном диабете

Обилие жирной и сладкой пищи может привести к ожирению, которое является главным фактором развития диабета второго типа. Для лечения и профилактики болезни используют диеты. О составлении рациона рассказала сайту aif.ru врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Пациентам с сахарным диабетом всегда назначают диету. Ее нужно составлять исключительно с врачом, но есть и общие рекомендации, которых можно придерживаться. Во-первых, нужно исключить простые углеводы и сладкое.

По словам Денисовой, чаще всего назначается так называемый «диетический стол № 9». Согласно схеме, питание происходит пять раз в день. Еду принято тушить, варить, запекать и готовить на пару. Дробное питание позволяет насытиться и избежать переедания.

Как отметила врач, диабетикам можно включить в рацион черный хлеб из муки второго сорта, выпечку с сахарозаменителями, супы из овощей, нежирные сорта мяса, молоко не более 2,5%, творог 9%, сливочное масло. Также можно ягоды и фрукты, но предпочтительно есть только кислые варианты. Яйца можно в ограниченном количестве: одно в день.

Колбасы, продукты глубокой переработки, выпечку из слоеного теста с сахаром, любые кондитерские сладости, соленую рыбу, манку, виноград, бананы, лимонады и мед стоит исключить. Также нужно умеренно есть крупы и бобовые.

Отметим, что составление ежедневного меню при диабете любого типа должно составляться при консультации со своим лечащим врачом.

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