Врач Денисова рассказала о связи томатов и уровня холестерина

Помидоры могут помочь снизить холестерин, если правильно их приготовить. Об этом рассказала сайту aif.ru врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Их томатов можно получить витамины С, Е и группы В, а также фолиевую кислоту и каротин. Однако полезны эти овощи не только в свежем виде. Как отметила врач Денисова, при тепловой обработке продукт становится еще полезнее. Например, ликопин, активный антиоксидант, лучше всего усваивается организмом из вяленых томатов. При приготовлении их сушат в духовке и заливают маслом.

«Пищевые волокна или грубая клетчатка, содержащаяся в вяленом овоще, стимулирует моторику пищеварительной системы. Благодаря этому происходит естественная очистка организма», — добавляет врач.

Также томаты после тепловой обработке способствуют понижению уровня плохого холестерина, что снижает риски заболеваний сосудов. Что касается вяленых помидоров, в них много калия, натрия, железа и меди: все это усваивается куда лучше, чем из свежих овощей.

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