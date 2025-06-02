Врач детского хосписа «Дом с маяком» погибла из-за ЧП с мостом под Брянском

Специалист хосписа для детей «Дом с маяком» Виолетта Горыня стала жертвой трагического инцидента, произошедшего в результате обрушения моста в Брянской области. Об этом рассказала руководитель благотворительной организации «Дом с маяком» Лидия Мониава.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В результате этого инцидента пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва, сошел с рельсов. Локомотив и несколько вагонов оказались повреждены.

В результате происшествия погибли семь человек, еще более 70 получили травмы различной степени тяжести.

«Виолетта — педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Они ехали в поезде всей семьей — с мужем и 2 детьми. Старшему 7 лет, младшему 5 месяцев», — написала Мониава на своей странице в запрещенной в РФ соцсети.

Мониава сообщила, что дети находятся в больнице в Москве с серьезными травмами, включая множественные переломы. Младенца доставили в больницу на вертолете.

«Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года», — добавила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что трагедия в Брянской области объединила страну.