Врач-диетолог Денисова посоветовала россиянам включить в рацион перец

Врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с сайтом aif.ru посоветовала людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний включить в ежедневное меню красный болгарский перец.

Весной болгарский перец особенно полезен для здоровья. В 100 г овоща содержится больше суточной нормы витамина C. Блюда с красным плодом помогут в профилактике болезней сердца и сосудов. Последние под воздействием полезных веществ укрепляются.

«Даже парниковые перцы, которые в основном доступны в магазинах не в сезон, тоже богаты витамином С. Более того, в болгарском перце есть довольно редкий витамин Р, который способствует более полному усвоению аскорбинки. Такое сочетание помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила врач.

Также красные перцы помогают восстановлению водно-солевого обмена в организме и укрепляет мышцы. Денисова советует съедать не менее половинки болгарского перца в день, особенно весной, когда организм нуждается в витамине C.

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