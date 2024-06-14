Врач Доржиева предупредила о кашах, провоцирующих повышение сахара в крови

Каша считается продуктом здорового питания, однако некоторые виды способны серьезно повлиять на гликемический индекс в крови. Об этом в беседе с сайтом aif.ru предупредила врач-эндокринолог высшей категории Соёлма Доржиева.

Углеводы поднимают сахар в крови, а они содержатся во всех известных кашах. Как отметила специалист, переваренная крупа быстрее повышает глюкозу, чем недоваренная. При этом каждый готовый продукт будет вреден или полезен по-своему. Можно разделить крупы на три категории.

С высоким гликемическим индексом (ГИ):

Манная крупа.

Белый шлифованный рис.

Овсянка (при условии варки на молоке с сахаром или мюсли).

Со средним ГИ:

Овсянка из цельного зерна.

Пшено и пшеничная крупа.

Гречка

С низким ГИ:

Геркулес на воде.

Пшено и пшеничная крупа (не густо сваренное).

Рис (бурый и черный, нешлифованное зерно).

Булгур.

Перловка.

Врач отметила, что продукты питания должны содержать достаточно клетчатки и жиров, так как они способствуют медленному всасыванию сахара. Предпочтительнее выбирать именно каши, которые богаты сложными углеводами.

При составлении питания лучше получить консультацию специалиста. Это поможет узнать свой ГИ, избежать резких скачков сахара и развития гипергликемии.

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