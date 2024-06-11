Врач-офтальмолог Краснолуцкая перечислила продукты, ухудшающие зрение

Питание является не последним фактором, влияющего на качество зрения человека. Об этом рассказала в беседе с сайтом aif.ru врач-офтальмолог Елизавета Краснолуцкая.

В первую очередь, заботясь о своем здоровье, включая и зрение, стоит ограничить употребление сладостей. Переизбыток глюкозы приводит к нарушению кровообращения, портит работу сетчатки и зрительного нерва. У сладкоежек может развиться диабетическая ретинопатия или макулярная дегенерация, поражающая сетчатку. Также можно вызвать нарушение питания структур глаз, если налегать на мучное.

Врач Краснолуцкая включила в список также кофе и энергетики. Употребление в молодом возрасте может привести к ухудшению плотности сосудов сетчатки. Напитки, дающие заряд бодрости с помощью кофеина, вызывают повышение внутриглазного давления. На постоянной основе это способно спровоцировать глаукому.

Стоит ограничить потребление фастфуда, пищу, богатую жирами и солью. Это также отражается на состоянии крови, вызывает повышенный холестерин и скачки давления.

Помочь своему зрению можно, включив в рацион больше орехов, рыбы, свежих овощей, фруктов и воды. Нужно делать зарядку для глаз, давать им отдыхать от экранов ПК и телефонов, а также проходить регулярную диагностику.

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