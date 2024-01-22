Врач Дроздова посоветовала упражнение для снижения давления

Специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, какое простое действие помогает снизить давление, поддержать иммунитет и повысить настроение.

По словам врача, помогают улучшить многие показатели простые объятия. Доказано, что они снимают стресс, полезны для сердца, уменьшают физическую боль и улучшают сон. Объятия для человека — это символ комфорта и безопасности. Именно это упражнение людям рекомендуют повторять чаще, особенно, если есть проблемы с давлением и повышенная тревожность.

«Регулярные обнимашки делают детей здоровее, улучшают отношения между мужем и женой и даже снимают многие негативные симптомы, в том числе снижают давление», — отмечает эксперт.

Дроздова напомнила, что люди, которые часто обнимаются, реже попадают в больнице с ОРВИ и имеют неярко выраженные симптомы. Ежедневные объятия также помогают снижать частоту сердечных сокращений и давление.

Однако отметим, что объятия — не панацея от болезней, а лишь вспомогательное действие. В случае реального ухудшения состояния и проблемах со здоровьем следует обращаться к врачу.

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