Врач Елисеев предупредил о вреде частого употребления курицы и авокадо

Некоторые продукты способны вызвать переизбыток белков, если употреблять их на постоянной основе. Об этом «Газете.ру» рассказал врач-терапевт и нефролог Михаил Елисеев.

По словам специалиста, человеку важно ограничивать употребление соленых продуктов, алкоголя, курицы и другого мяса, а также исключить обилие «кисломолочки». Это все нагружает почки, вызывает переизбыток белка и усложняет работу органа.

Например, большое количество соли содержится в фастфуде и продуктах глубокой переработки. Соль способна привести к отекам и повышенному артериальному давлению, если баловаться ей чрезмерно. Мочевыделительная система также с трудом справляется с токсичными веществами из алкоголя, так как они слишком ударяют по каналам и почкам. Аналогичная ситуация с мясом: его стоит ограничить из-за количества пуринов. Они стимулируют выработку мочевой кислоты, что провоцирует образование камней.

«Как известно, молочные продукты — это источники кальция. Но, если употреблять их слишком много, кальций в больших концентрациях начнет появляться в урине. Это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни», — рассказал специалист.

Масла также следует употреблять в маленьких количествах, так как они нагружают организм обилием холестерина и жиров. Это создает нагрузку на сердце, сосуду и ведет к патологии почек.

Последними врач упомянул бананы и авокадо. В них слишком много калия, который аналогично натрию из соли нагружает почки. Часто обилие этих продуктов в рационе приводят к мышечным спазмам.

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