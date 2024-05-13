Врач Эназ рассказал о способе похудения на перекусах

Профессиональный британский диетолог Адам Эназ в беседе с Daily Mail рассказал, что перекусы помогают похудеть быстрее, при условии, что они относятся к продуктам здорового питания и не калорийны.

Если есть часто перекусами, но использовать для этого правильную еду, то можно незаметно создать дефицит калорий. Например, по словам Эназа, можно включить в рацион в качестве перекусов овощи, овсянку, йогурт, яйца, зеленые салаты. Вызвав нехватку калорий организм начнет есть запасы жира в организме, следовательно, похудение начнется активнее. Перекусы не заставят человека страдать от голода или желания съесть что-то вредное, и при этом вреда для фигуры не будет.

В качестве кисломолочного перекуса специалист рекомендует греческий йогурт без жира и творог, ягоды, овсянку, цельнозерновые хлебцы, легкие супы, овощные закуски и листья салата, авокадо, омлет, семечки и индейку.

Таким образом можно терять в весе при расходе энергии, не голодать, а заодно получать достаточное количество клетчатки и белка. Именно эти компоненты позволяют человеку чувствовать себя сытым.

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