Врач-эндокринолог Мкртумян связал развитие диабета с продуктовым изобилием

Человечество еще никогда не жило во время такого мощного продуктового изобилия. В сочетании с гиподинамией употребление большого количества пищи приводит к осложнениям для сердца и сосудов, а также провоцирует диабет II типа. Об этом сайту aif.ru рассказал профессор и врач-эндокринолог Ашот Мкртумян.

В России зафиксировано 10-12 млн больных сахарным диабетом. Это настоящий бич страны, ведь неизвестно, сколько людей еще имеют этот недуг, но просто не знают об этом. СД 2-го типа по статистике одна из самых распространенных: темпы заболеваемости выросли в пять раз.

По словам Ашот Мкртумяна, постоянные обследования могут предупредить развитие диабета. С ним проще справляться на этапе формирования инсулинорезистентности, то есть, на ранней стадии. Как правило, это предполагает изменение привычек и образа жизни, введение физактивности и пересмотр рациона. Таблетки назначает врач, он же консультирует по вопросам лечения.

Врач полагает, что в мире продуктового изобилия люди совершают главную ошибку: много едят. И часто речь не о полезной пищи, а о вредной. Именно это может приводить в конечном итоге к ожирению, диабету, проблемам с сосудами и сердцем. Диабет II типа, к тому же, молодеет. Все больше среди пациентов молодые люди, хотя раньше болезнь считали уделом пожилых.

Ранее врач Шелепов рассказал, как гематомы появляются без видимой причины, и о чем это говорит.