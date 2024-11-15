Врач Евдокимов: ходьба по лестнице снижает риск инсульта и инфаркта

Мануальный терапевт, остеопат Александр Евдокимов, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал про легкую нагрузку, которая может стать профилактикой сердечно-сосудистых болезней, инфаркта и инсульта.

Первое, что отметил, врач — это ходьба по лестнице. По его словам, нагрузка может являться ежедневной, легко вводимой в привычный ритм жизни. Такая разминка полезна для здоровья сосудов и сердца, а также поможет размять коленные суставы и привести их в тонус.

«Также есть специальные палки для ходьбы, которые тоже прекрасно можно использовать при ходьбе по лестницам, подстраховываясь таким образом и чтобы снять нагрузку с коленных суставов», — сказал Евдокимов.

Однако при подъеме и спуске по лестнице, или использовании палочек, важно рассчитывать нагрузку и не переусердствовать. По словам специалиста, регулярные занятия даже в небольшом количестве могут стать отличной профилактикой инсульта и инфаркта, так как при нагрузке работают подавляющее большинство мышц.

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