Врач Фомичева перечислила симптомы опасного тромбоза

Недуг можно запустить до наступления летального исхода. Специалист Анастасия Фомичева в беседе с «Газетой.ру» напомнила, какие «тревожные звоночки» говорят о тромбозе вен.

Тромботические массы заполняют сосуды, забивают каналы и мешают нормальному кровотоку. Игнорировать первые симптомы опасно, так как может развиться тромбофлебит вен и тромбоэмболия легочной артерии. При запущенных стадиях смерть, как правило, наступает внезапно.

По словам врача, артериальный тромбоз способе довести до инфаркта миокарда или инсульта. Многое зависит также от того, где именно образовался тромб.

«Острый артериальный тромбоз (в основном вследствие атеросклероза) является причиной острой ишемии конечности. К первым симптомам артериального тромбоза относятся: внезапная, очень сильная боль; отсутствие пульса на конечности; бледность, похолодание, онемение конечности», — рассказала Фомичева.

Образованию тромба способствуют повреждения сосудов, малоподвижный образ жизни, вредная еда и вредные привычки, частое нахождение в одной позе. Бляшки на стенках сосудов образуются и из-за повышенного плохого холестерина, который легко заработать при неправильном рационе и других факторах риска.

Врач призвала не тянуть с обследованием сосудов, если есть дискомфортные ощущения и подозрения на проблемы с сосудами.

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