Врач Фомин рассказал, как затормозить ухудшение зрения у детей

Ассистент кафедры офтальмологии им. академика А. П. Нестерова лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Николай Фомин в беседе с сайтом aif.ru рассказал о предотвращении миопии с малых лет.

Как отметил врач, миопия, или близорукость, распространяется среди детей в России все больше. Выявлять отклонение зрения научились легко, но проблема кроется в периодичности посещения специалиста. Очень немногие действительно исправно ходят проверять зрение и водят своих детей, а зря. С возрастом острота снижается, что ухудшает и качество жизни.

На миопию в частности могут указать многие признаки, которые требуют особого внимания и помощи.

«Основные — ослабленная аккомодация, наследственная (генетическая) предрасположенность и ослабление опорных свойств склеры; сопутствующие — ранние и интенсивные зрительные нагрузки на близком расстоянии, использование компьютеров и гаджетов, недостаточное физическое развитие, эндокринные изменения в организме в период полового созревания, недостаток кальция, гиповитаминоз, снижение иммунитета, <...> неблагоприятная экология, неправильное питание, усиление катаболических процессов в соединительной ткани», — перечислил врач.

Врач рассказал, что важно изначально заботиться о зрении ребенка, чтобы не возникало неожиданных диагнозов. Если же миопия уже началась, то снижение остроты зрения можно лишь поддерживать. Во-первых, регулярным осмотром у офтальмолога. Во-вторых, нужно снизить времяпровождение за гаджетами и следовать рекомендациям врача. Особенно это касается использоваться оптической коррекции.

Ранее сообщалось, что специалист назвала три неочевидных продукта, полезных для зрения.