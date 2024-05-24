Врач Фролова рассказала про максимально богатые белком продукты

Врач-терапевт Людмила Фролова рассказала про шесть продуктов, которые содержат наибольшее количество белка. Об этом пишет «Газета.ру» .

Белок — один из самых необходимых веществ для организма. Он выступает строительным материалом, который используется для восстановления и роста тканей, а также стабильной работы иммунитета. По словам врача Фроловой, по этой причине в рацион нужно включать больше продуктов с белком. Самыми богатыми по содержанию этого элемента станут яйца, рыба, орехи, бобовые, яйца, курица, а также молочные продукты, такие как сыр и творог.

«Рыба — еще один отличный источник белка. Особенно ценными считаются морские рыбы, которые содержат незаменимые омега-3 жирные кислоты. Они помогают снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца. Молочные продукты, такие как греческий йогурт, творог и сыр, также богаты белком. Они содержат казеин — медленно усваивающийся вид белка, который предотвращает разрушение мышц и способствует их росту. Кроме того, молочные продукты также содержат кальций, витамин D и другие питательные вещества», – объяснила врач.

Среди бобовых самыми полезными вариантами станет горох, чечевица и фасоль. Белковая пища поспособствует нормальной работе организма и поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболевания.

Отметим, что перебарщивать с употреблением продуктов, богатым белком, не следует. Переизбыток белковой пищи может привести к белковому отравлению. Лучше получить консультацию специалиста перед тем, как изменять свой рацион.

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