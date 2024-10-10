Врач Гильмутдинова назвала четыре рабочих метода детоксикации организма

Трансфузиолог Ильмира Гильмутдинова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как можно помочь организму выводить токсины и все лишнее. Всего специалист назвала четыре метода, которые может назначить врач.

Выводить токсины организм способен сам, но иногда он не справляется с этой задачей на 100%. В этом случае обследования могут выявить проблемы со здоровьем, а врач назначить определенные процедуры. Их можно отнести к детоксикации, или медицинскому очищению.

Во-первых, это определенные препараты химического, биохимического и фармакологического типов. Во-вторых, процедуры — инфузионная терапия, гидроколонотерапия и лечебный плазмаферез.

«Из медицинских методов поддержки детоксикации стоит отметить инфузионную терапию с введением янтарной и альфа-липоевой кислот, тиосульфата натрия. Это метод лечения, основанный на введении в кровоток различных растворов определённого объема и концентрации с целью коррекции патологических потерь организма или их предотвращения», — объяснила врач.

Гидроколонотерапия предполагает промывание кишечника, а лечебный плазмаферез — направлен на удаление жидкой части крови, то есть, плазмы. Как отметила врач, последняя переносит патологические вещества при заболеваниях.

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