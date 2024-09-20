Врач Головчанская рассказала, какие продукты приводят к раку кишечника

Гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Головчанская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, какие продукты способны привести к колоректальному раку

Врач отметила, что снизить риск развития рака кишечника можно, поддерживая в номе вес, отказавшись от пагубных привычек, следуя правильному питанию. Для этого достаточно исключить вредные продукты.

Если говорить о рационе, то более здоровым его можно сделать, исключив переработанное мясо, такое как сосиски, колабаса, бекон, ветчина, ферментированное мясо, копчености. Нельзя допускать дефицита клетчатки, то есть, нужно есть достаточно овощей, фруктов, ягод, орехов и цельных зерен.

Колоректальный рак можно обнаружить, пройдя скрининг и другие обследования.

«Начинать его необходимо с 45 лет, а при наличии в семейном анамнезе случаев колоректального рака — с 40 лет или на 10 лет раньше того возраста, в котором его диагностировали у родственника. Оптимальный вариант скрининга — колоноскопия. Другие методы исследования стоит обсуждать со своим лечащим врачом», — объяснила Головчанская.

Однако даже при соблюдении ЗОЖа можно столкнуться с раком. Этому часто способствует банальная наследственность или наличие акромегалии.

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