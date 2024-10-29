Врач Голубинская: при инсульте человеку почти нельзя помочь в домашних условиях

Врач-невролог Ольга Голубинская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала про признаки инсульта и объяснила, почему полноценно помочь человеку с приступом почти нельзя.

Поражение вещества мозга может наступить резко, но, как правило, этому предшествуют определенные признаки. Чаще это усиливающее головокружение, рвота и неврологические симптомы. У человека начинается онемение рук и ног, а также эпилептические приступы и нарушения речи.

По словам врача, помочь человеку с инсультом сложно, так как без диагностики нельзя сказать, чем вызвана реакция. Чаще приступ вызван тромбом. В этом случае врачи ищут светлый промежуток: место, где ткань еще жива и тромб можно рассосать.

«Если это разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг, как можно помочь — в принципе, никак, кроме свежего воздуха. Там же вся катастрофа-то в голове. Если, например, тромбируется все — почти тоже никак. <...> Очень много похожих заболеваний на инсульт есть», — пояснила врач.

Голубинская предостерегла от дачи таблеток без рекомендаций врача. Допустимо дать препарат для снижения давления, если оно серьезно повысилось. Однако в первую очередь важно вызвать скорую помощь и лишь затем действовать самостоятельно.

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