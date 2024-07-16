Врач Григорьян рассказал о маскировке инфаркта под отравление

Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в беседе с сайтом aif.ru рассказал, когда обычный инфаркт может скрываться за отравлением, и какие тревожные признаки могут говорить о проблемах с сердцем.

Болеть при сердечном приступе может не только слева — это одно из заблуждений. С этой стороны располагается верхушка мышцы, а остальное защищено каркасом ребер. По словам врача, характерные проблемы начинаются с давящей боли за грудиной и между лопатками, появляется ощущение жара в области, одышка. Все это может проявляться при активной физнагрузке и даже подъеме на лестницу. Если так происходит, это повод обратиться в больницу.

Ишемическая болезнь сердца может проявиться болью в эпигастральной области. Из-за этого болезнь ошибочно воспринимают за гастрит или пищевое отравление.

В случае, если человек упал на улице без сознания, важно сначала вызвать скорую помощь, затем уложить его и приподнять ноги. Это позволит крови циркулировать к головному мозгу. Голову нужно повернуть на бок, затем дождаться приезда врачей. Ни в коем случае нельзя пытаться реанимировать человека самостоятельно или давать ему какие-либо препараты.

Ранее сообщалось, что хирург Хациев включил ожирение в список неочевидных причин бесплодия у мужчин.