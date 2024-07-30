Врач Харлов сравнил вред зеленого чая с алкоголем

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об опасности зеленого чая для людей с некоторыми заболеваниями. По его словам, в некоторых случаях напиток даже вреднее алкоголя.

Зеленый чай — один из любимых напитков во время похудения. В нем есть витамин С, хром, марганец, селен, цинк и ряд других элементов, важных для организма. Однако Роспотребнадзор не рекомендовал увлекаться: потребление нужно ограничить до трех кружек в день, и это касается взрослых. Детям требуется еще меньше.

Как отметил Никита Харлов, зеленый чай может оказать опасное влияние на людей с заболеваниями почек и печени. Все из-за мочегонного эффекта и вымывании витамина В4. Последний при дефиците может окончательно раствориться, вызвав ряд нарушений. По словам специалиста, ущерб для организма можно сравнить с губительным влиянием алкоголя.

Еще одни риски: возникновение жирового гепатоза, желтухи и гепатита.

Ранее сообщалось, что количество жира на животе сокращается на 37% благодаря зеленому чаю.