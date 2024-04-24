Врач Ходаковский предупредил о слепоте и бесплодии из-за мытья машины

Врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что самостоятельная и профессиональная мойка машин может представлять опасность для здоровья человека. Все дело в агрессивном составе химических средств для автомобилей.

Химические средства для мытья машин опасны из-за содержания различных ПАВ и метанола. Последний не просто так был запрещен еще в 2000-х, но недобросовестные производители все равно иногда включают это вещество в состав моющих продуктов. Под угрозой прежде всего здоровье чистюль: частый контакт с химией развивает в организме разные заболевания.

По словам врача, включение запрещенных и вредных веществ позволяет производителям экономить. Например, часто в автохимии встречаются разновидности этанола, метилового или изопропилового спиртов.

«При распылении по стеклу жидкость стекает и попадает в воздухозаборники, а пары спиртов — в салон машины, оседая на стеклах, различных поверхностях и в конце концов на стенках легких человека. После поездки в «чистой» машине водители и пассажиры жалуются на головокружение, тошноту, головную боль. Регулярное вдыхание этих паров приводит к хроническим проблемам с нервной и сердечно-сосудистой системой», — предупредил врач.

Поверхностно-активные вещества могут вызвать бесплодие при накоплении в организме, а метанол привести к проблемам со зрением, вплоть до слепоты.

Специалист рекомендует выбирать только качественную автохимию и обращаться в автосалоны, где не используют агрессивные средства. После мойки важно проветрить машину как следует.

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