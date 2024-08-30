Врач из Австрии позволил 13-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента

В январе 2024 года 33-летнего Грегора Р. экстренно доставили в Университетскую больницу Граца после травмы, которую он получил во время работ по валке леса. Несмотря на сложность и срочность предстоящей операции, врач привел в операционную дочь-подростка и позволил ей произвести ряд рискованных действий. В частности, девочка просверлила отверстие в черепе пациента.

Операция прошла успешно, через несколько дней Грегора Р. выписали из больницы.

В апреле в прокуратуру Граца поступила анонимная жалоба, и случай получил огласку. Нейрохирург и один из его ассистентов были уволены. Грегор Р. планирует подать иск против больницы.

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