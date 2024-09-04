Врач из городского округа Щелково уже переехала в собственную квартиру благодаря «Соципотеке»

Каролина Горячая, фтизиатр из подмосковного Щелково, приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека» благодаря чему смогла купить собственную квартиру в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

В настоящий момент Каролина работает в ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер», а ее рабочий стаж подходит к десяти годам. Обладательница сертификата рассказывает, что сначала работала терапевтом, затем перешла в фтизиатрию — лечение туберкулеза.

Каролина жила в служебной квартире. Узнав от коллег о региональной жилищной программе, решила принять участие. Свою «однушку» она выбрала на вторичном рынке, удалось взять сразу с ремонтом от застройщика, и она даже уже переехала. Особенно ей нравится месторасположения. Рядом лес и при этом удобная транспортная доступность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил команду детского хосписа, расположенного в подмосковном Домодедово, за заботу о маленьких пациентах.