Врач из Красногорска по программе «Социальная ипотека» готовится делать ремонт в собственной квартире

Неонатолог Екатерина Буланцева, благодаря участию в программе «Социальная ипотека», смогла приобрести собственную квартиру в Красногорске и готовится делать в ней капитальный ремонт. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Екатерина окончила Новосибирскую Государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», а в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница» она работает с 2009 года. Женщина призналась, что с самой ранней юности она приняла решение стать детским врачом. Она подчеркивает, что за последнее время увеличилось количество родов, соответственно стало больше нестандартных случаев.

Более десяти лет Екатерина жила в служебном жилье. О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье она узнала от коллег. По ее словам, подходящую квартиру пришлось поискать.

«Квартиру выбрали методом проб и ошибок, смотрели разные варианты. У нас в семье подрастают два мальчика 8 и 6 лет. Поэтому хотелось, чтобы дом находился недалеко от моей работы и рядом была школа. В итоге выбрали двушку на вторичном рынке. Ремонта там не было со времен постройки. Будем делать капитальный, менять все вплоть до сантехники, плитки, отопления», — рассказала Екатерина.

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