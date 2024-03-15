Врач из Кургана сделал фиктивный диагноз за 300 тысяч рублей для экс-главы УФНС

Бывший сотрудник Курганской областной больницы попал на скамью подсудимых за получение взятки. Он составил поддельную справку с диагнозом для бывшего главы местного УФНС Юрия Касьяненко. Как стало известно URA.RU , во время заседания по делу в качестве свидетеля выступил врач-уролог Григорий Пономарев.

Адвоката и экс-главу налоговой судят по обвинению во взятках и фальсификации доказательств в 2017 году. Задержали фигурантов в прошлом году. Сам Касьяненко уже подтверждал, что дал взятку врачу в размере 300 тысяч рублей, но деньги передал его адвокат. Теперь на очередном заседании выступает сам Пономарев, но в статусе свидетеля.

«Меня спросил адвокат Чернов, как получить 100-процентный диагноз, который поможет выйти на свободу. Для этого передали дважды по 150 тысяч рублей. Я подменил результаты материала для исследований, на основании чего были получены результаты, ставшие основой для медзаключения Касьяненко», — рассказал в ходе допроса прокурора Пономарев.

По словам врача, у мужчины были показания к диагнозу лишь частично. Однако в справке написали именно тяжелую степень, что не соответствовало действительности. Биоматериалы подменили для убедительности.

До того, как начались разбирательства, врач часто приходил к налоговику в СИЗО для обследований.

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