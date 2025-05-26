Врача осудили за спасение пациентки в Тамбове

Мировой суд Тамбова приговорил врача-эндоскописта Яну Шувалову к 10 месяцам ограничения свободы, несмотря на то что она спасла жизнь пациентке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Гособвинение требовало для медика трех лет ограничения свободы с запретом работать по профессии два года. Суд счел наказание справедливым, пойдя навстречу следствию.

Однако сама Шувалова не признала вину. Ее защита заявила, что потерпевшая не имеет к ней претензий. Адвокаты врача намерены обжаловать приговор, называя его незаконным.

Как отмечает «Лента.ру», уголовное дело против Шуваловой возбудили после заявлений экс-министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчиникова и его преемницы Екатерины Юньковой. Расследование провели за полгода. Овчинникова 23 мая оправдали по делу о банкротстве, признав право на реабилитацию.

Медицинское сообщество возмущено приговором Шуваловой, считая, что она спасла жизнь пациентке. Сторона обвинения считает, что она напротив, причинила тяжкий вред здоровью пожилой пациентке во время проведения колоноскопии. Стаж медика превышает восемь лет, а женщина, которую она обследовала, находилась в группе риска. Потерпевшая неоднократно говорила следователям, что не имеет претензий к врачу, однако это не помогло изменить позицию ведомства.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор врачу, осужденному за фейки о ВС РФ.