Врач Юдина предупредила о вреде солнца для людей, принимающих гормональные контрацептивы

Врач-дерматолог Надежда Юдина рассказала «Газете.ру» , каким людям не принесут пользу долгие солнечные ванны, а кому стоит быть особенно осторожными при прогулках летом.

Палящее солнце способно навредить любому, кто не защищает кожу SPF-средствами. Однако даже при их наличии не стоит оставаться долго на солнце людям, принимающим определенные препараты или страдающих от ряда заболеваний.

«Особенно аккуратными нужно быть людям с белой кожей, с расширенными видимыми сосудами, с онконастороженностью и принимающим препараты, повышающие фоточувствительность (витамин А, гормональные контрацептивы, антибиотики)», — объяснила специалист.

При несоблюдении правил «летней безопасности» можно столкнуться с фотостарением. Солнце ухудшит состояние кожи, сделает сухой, морщинистой или приведет к угревой сыпи из-за тающего подкожного сала. Обилие солнца снижает выделение коллагена и эластина, в связи с чем кожа и волосы истончаются. Важно защититься солнцезащитными средствами за 10-15 минут до выхода и обновлять его каждые два часа.

Специалист рекомендует не делать летом лазерные шлифовки и химические пилинги, а отдать предпочтение мезотерапии и биоревитализации.

Ранее сообщалось, что специалист подсказала витамины для сохранения здоровья длинных волос в старости и зрелом возрасте.