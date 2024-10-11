Врач Казачкова перечислила лучшие добавки в чай от простуды

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова рассказала «Газете.Ru» , какие чаи лучше всего спасают от простуды в осенний сезон.

Первым самым эффективным продуктом является корень имбиря. Он издавна известен противовоспалительными свойствами, активно борется с першением в горле. Его полезно дополнить лимоном, что поддержит иммунитет за счет витамина С.

Еще один продукт, который поддержит при простуде, — это мята. Он позволит успокоить организм, помочь при проблемах с ЖКТ, а также поднять настроение.

Также в чаи во время борьбы с простудой или для укрепления иммунитета можно добавлять облепиху, клюкву и корицу.

«Комбинируя эти ингредиенты, вы можете создавать свои уникальные чайные смеси. Например, попробуйте соединить имбирь, лимон и мед — это классическое сочетание, которое поможет при первых признаках простуды. Или экспериментируйте с более необычными вариантами. Как насчет чая из облепихи с корицей и апельсиновой цедрой? Такой напиток не только укрепит иммунитет, но и подарит ощущение праздника», — подчеркнула Казачкова.

Травяные чаи врач советует пить чаще, но учитывать индивидуальные реакции организма. Напитом не является лекарством, но способен облегчить состояние и снять некоторые негативные эффекты.

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