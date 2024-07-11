Врач Королева назвала альтернативу молочным продуктам с богатым содержанием кальция

Врач-эндокринолог и диетолог Яна Королева рассказала «Газете.ру» , где черпать достаточное количество кальция, если исключить из списка все молочные продукты.

Высокий уровень холестерина, аллергия и непереносимость лактозы могут быть поводами отказа от молочных продуктов. Однако именно они известные источники кальция. По словам Королевой, получить этот элемент, важный для костей и суставов, можно из зелени, петрушки, капусты, брокколи, сардин и другой рыбы. Много кальция в сое, орехах и семенах. В качественных заменителях молока также иногда в составе есть кальций.

Суточная норма потребления кальция составляет от 1000 до 1200 мг в среднем. Это три порции разных молочных продуктов или их альтернатив.

«К примеру, одной порцией считается 150 г творога, 200 мл молока или кисломолочных продуктов (кефир, ряженка, айран и др.), 150 г йогурта или 30 г твердого сыра», — рассказала врач.

При этом следует помнить, что грамотнее всего составить рацион под себя вместе со специалистом. Это поможет восполнить дефицит кальция, подобрать питание в соответствии с индивидуальными особенностями и не навредить здоровью.

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