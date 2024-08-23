Врач Круглова рассказала о разнообразии ежедневного рациона без БАД

Диетолог и ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в беседе с RuNews24.ru рассказала, как составить свое ежедневное меню, чтобы получать все необходимые витамины.

Диетолог рассказала, что важно получать плотный калорийный завтрак и обед каждый день. Самым легким будет ужин и его желательно проводить за 3-4 часа до сна. Как именно продукты будут распределяться в течение дня не имеет значения. Специалист советует выбирать ту пищу, которая будет максимально закрывать потребность в витаминах, клетчатке и микроэлементах. Особенно тщательно нужно продумать базовый набор.

Половину тарелки в любой прием пищи должны занимать овощи или фрукты. Остальная часть остается за цельнозерновыми, молочными продуктами, мясом, яйцами и так далее.

По словам Кругловой, грамотно составленный рацион позволит получать все необходимые витамины, и БАДы в данном случае не нужны. Многие не работают или плохо усваиваются организмом. Исключением является витамин Д, который часто в дефиците у граждан.

Желательно провериться в больнице на нехватку определенных витаминов и от этого строить свой рацион. Йод и Омега-3 можно восполнить продуктами. Например, разнообразной рыбой, соевым и льняным маслом.

«В данном случае не работает принцип «чем больше тем лучше». Если принимать добавки сверх необходимого, то это не даст каких-то преимуществ для здоровья. Но мне хочется, чтобы это было не самолечение, а врач назначал такие препараты, потому что важно выбрать препарат, который будет содержать оптимальную дозу Omega-3, чтобы это было не пальцем в небо», — говорит специалист.

Специалист советовала не назначать себе БАДы, так как это опасно из-за наличия сильнодействующих препаратов. Часто производители даже не указывают их в составе.

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