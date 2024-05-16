Врач Кульков предупредил о четырех веществах в косметике, вызывающих прыщи

Врач-дерматовенеролог Лев Кульков в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что несколько веществ в современной косметике способны с наибольшей вероятностью вызвать на коже раздражение и прыщи.

К комедогенным веществам в косметике можно отнести ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат. Они чаще всего провоцируют появление закрытых комедонов, прыщей и черных точек, влияя на сальные железы.

«Эти средства в высокой концентрации создают плотную пленку на коже и закрывают выход сальной железы. Из-за этого начинает скапливаться кожное сало в сальной железе и формируются черные точки, прыщи и закрытые комедоны», – рассказал Кульков.

Специалист советовал людям с чувствительной коже не использовать крема, лосьоны и другие уходовые средства густых, жирных или плотных форматов.

Желательно подбирать средства под свой тип кожи: его точнее всего можно определить при консультации с косметологом и дерматовенерологом.

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