Врач ЛФК Данилова развеяла миф о вреде хруста суставами

Российский врач лечебной физкультуры Римма Данилова в беседе с URA.RU объяснила, что хруст суставами не приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, вопреки популярному заблуждению.

Болезни, такие как артрит и остеоартроз, не возникают из-за привычки щелкать суставами. По словам Даниловой, все существующие исследования не подтверждают связи этой распространенной привычки с развитием проблем со здоровьем.

Врач отметила, что вредно мало двигаться и не разминаться. Особо опасно долгое время находиться в одной неудобной позе. В этом случае происходит напряжение капсульного аппарата суставов, а это ведет к травмированию тканей, воспалениям и застою.

Несмотря на то, что хрустеть суставами не опасно, врачи все же не рекомендуют хрустеть суставами позвоночника. Этот процесс можно доверить профессиональным массажистам. Самостоятельная попытка похрустеть спиной может привести к мышечному спазму, защемлению и боли.

Суставные заболевания, как и другие недуги, важно вовремя обнаружить и начать лечение. Для этого следует проходить плановые обследования каждый год.

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